Nel ASA mit großem Knall!

Die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Herstellers können sich heute nach langer Durststrecke wieder über einen enormen Schub an der Börse freuen. Nachdem es in den letzten Wochen eher ruhig um Nel ASA geworden ist, könnte dies der Start in eine neue Hochphase sein.

Derzeit liegt der Aktienkurs bei einem überragenden Wert von 1,86 Euro. Nachdem es gestern zum Start der Woche schon zu einer deutlichen Verbesserung kam, legt der Kurs heute erneut knapp 4 Prozent zu. Damit scheint die etwas länger andauernde Schwächephase vorbei und Nel ASA ist bereit zum Durchstarten.

Weiter im Auge sollte man den 26.8. behalten, denn an diesem Tag soll auf der geplanten Finanzkonferenz die Zahlen zum aktuell abgelaufenen Quartal präsentiert werden. Die Analysten gehen derzeit von einem konstant bleibenden Umsatz aus. Dennoch kann man sich auch auf Überraschungen einstellen.

