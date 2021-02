Bei Nel ASA geht es jetzt wieder rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Herstellers können sich heute wieder über eine positive Performance an der Börse freuen. Nach einem stetigen Bergab geht es heute endlich wieder auf einen Aktienkurs über die 3-Euro-Grenze. Jetzt können wir wohl wieder eine Kurs-Rallye erwarten.

Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien verzeichnen aktuell absolute Rekordwerte. Lesen Sie jetzt in unserem aktuellen Sonderreport, warum besonders Unternehmen wie Nel ASA große Gewinnchancen eröffnen. Hier kostenlos abrufen.

Der Aktienkurs steigt heute um knapp 3 Prozent und 0,09 Euro. Damit liegt der Kurs bei einem soliden Wert von 3,09 Euro. Das kurzfristige Ziel bleibt somit weiterhin das Erreichen des vor kurzem aufgestellten Allzeit-Hoch, welches am 8. Januar mit einem Wert von 3,37 Euro aufgestellt worden ist.

Derzeit wird weiterhin auf die Bekanntgabe der Umsatzzahlen aus dem vierten Quartal aus 2020 erwartet. Dies wird am 18. Februar in Form einer Web-Präsentation durchgeführt und könnte ausschlaggebend für den weiteren Verlauf des Aktienkurses sein. Es bleibt also abzuwarten, inwiefern Nel ASA eine positive Entwicklung vornehmen kann.

