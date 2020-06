Nel ASA erneut mit rasantem Anstieg!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nach dem gestrigen Dämpfer an der Börse, können die Aktionäre sich heute wieder über einen deutlichen Anstieg des Aktienkurses freuen. Das norwegische Unternehmen präsentiert sich gegenüber der gestrigen Entwicklung unbeeindruckt und kann die allgemeine Tendenz der letzten Wochen weiter bestätigen. Diese ist als äußerst positiv zu beschreiben.

Nach dem am 10.6. verzeichneten Allzeit-Hoch von 1,98 Euro, kam gestern der Absturz um 10 Prozent auf 1,79 Euro. So richtig als Absturz kann man dies jedoch nicht beschreiben, denn der Aktienkurs konnte weiterhin als sehr gut angesehen werden. Der Boom bei Nel ASA hält nämlich weiterhin an, denn schon heute geht es wieder steil nach oben.

Der Aktienkurs steht aktuell bei 1,85 Euro und verbessert sich gegenüber gestern um fast 7 Prozent. Der seit nun schon drei Wochen anhaltende Boom ist auf die generelle Fokussierung auf den Wasserstoff-Bereich zurückzuführen, wodurch Nel ASA in der letzten Zeit bereits mehrere Großaufträge vermelden konnte. Zuletzt wurde gestern bekannt, dass ein europäischer Kunde einen Auftrag im Wert von 3 Millionen US-Dollar abgegeben hat.

