Nel ASA mit deutlicher Kurskorrektur!

Die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Herstellers müssen heute einen kleinen Dämpfer an der Börse hinnehmen. Dennoch blickt man bei Nel ASA äußerst zuversichtlich in die Zukunft, denn es stehen bereits einige Projekte in den Startlöchern. Dies sollte somit kein Grund zur Beunruhigung sein.

Derzeit steht der Aktienkurs bei 2,04 Euro und somit weiterhin über der 2-Euro-Grenze. Sollte dieses Niveau gehalten werden können, besteht immer noch die Möglichkeit das Allzeit-Hoch anzugreifen, welches am gestrigen Tag mit 2,17 Euro aufgestellt wurde. Gestern war der vorübergehende Höhepunkt eines wochenlangen Aufwärtstrends.

Insgesamt liegt der Abfall des Aktienkurses bei knapp 6 Prozent und 0,13 Euro. Jetzt gilt es zum Ende der Woche über der 2-Euro-Grenze zu bleiben um nächste Woche wieder mit voller Kraft angreifen zu können. Die Aktionäre können jedoch aufgrund vieler Projekte weiterhin der Zukunft positiv entgegenblicken.

