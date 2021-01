Nel ASA: Zum Ende der Woche das nächste dicke Ausrufezeichen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Herstellers können sich zum Ende der Woche über das nächste dicke Ausrufezeichen an der Börse freuen. Es scheint aktuell so, als könnte man das überragende Niveau halten und sich kontinuierlich verbessern, so wie auch heute!

Der Aktienkurs steigt zum Ende der Woche noch einmal um knapp 2 Prozent und 0,05 Euro. Damit liegt der Wert der Aktie derzeit bei 3,27 Euro, was ein sehr guter Wert ist. Innerhalb von einer Woche konnte der Aktienkurs um rund 15 Prozent zulegen. Generell zeigt die Tendenz bei Nel ASA deutlich nach oben und hier steckt noch mehr Potenzial drin!

Das derzeitige Allzeit-Hoch liegt aktuell bei 3,37 Euro und konnte vor einer Woche am 8. Januar verzeichnet werden. Die Entwicklung verläuft stetig nach oben, denn innerhalb von zwei Monaten konnte die Aktie um sage und schreibe 120 Prozent zulegen. Für die Zukunft sollte hier noch Einiges drin sein.

