Nel ASA: Ziemlich überraschend!

Der Kurs der Nel ASA-Aktie verzeichnete in den vergangenen Tagen ein stetes Auf und Ab. Von 0,79 Euro am vorvergangenen Montag ging es hinab auf 0,72 am Donnerstag. Nach einem kurzzeitigen Wiederanstieg auf 0,77 Euro am Montag ging es mit Nel ASA erneut hinab auf 0,74 Euro am Dienstag zum Handelsschluss. Alles wie gewöhnlich also bei der volatilen Aktie des Wasserstoffspezialisten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung