Nel ASA: Wirklich so enormes Potenzial!?

Die Aktie von Nel ASA ist mit einem Aufschlag von knapp vier Prozent auf wieder 1,75 Euro in den Freitagshandel in Frankfurt gestartet. Damit machen die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten wieder etwas Boden gut, nachdem die Nel-Aktie am Mittwoch und Donnerstag deutliche Schwäche zeigte. Ganz anders am Dienstag, als kurzzeitig neue Hoffnung aufkam: Ein Analyst sieht bei Nel ASA tatsächlich enormes ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



