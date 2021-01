Nel ASA: Wer jetzt nicht kauft, …

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Für Nel ASA könnte das Jahr 2021 kaum besser beginnen! Nach dem Erfolgsjahr 2020 erhält der norwegische Wasserstoffgigant direkt zu Jahresbeginn den nächsten Mega-Auftrag. So sollen die Norweger für die dänische Everfuel A/S einen 20 Megawatt-Elektrolyseur liefern. Die Anlage soll nach Fertigstellung rund 8 Tonnen grünen Wasserstoff pro Tag liefern. „Grüner“ Wasserstoff deshalb, da die Herstellung ausschließlich aus erneuerbaren Energien erfolgt. Bei dem Auftrag geht es um ein Volumen von rund 7,2 Millionen Euro.

Die Nel ASA-Aktie befindet sich seit Wochen in einem regelrechten Rauschzustand. So markierte der Kurs in den vergangenen Tagen ein neues Hoch nach dem anderen und hat damit die bestehenden Kursrekorde regelrecht pulverisiert. Heute überspringt Nel ASA sogar erstmals die Marke von drei Euro. Damit notiert der Kurs derzeit so hoch wie noch nie zuvor! Das Neue Jahr beginnt also direkt mit weiteren technischen Kaufsignalen!

