Nel ASA: Von wegen zu teuer!

Nel ASA war einer der Überflieger der vergangenen Wochen. Alleine im November kletterte die Aktie über 40 Prozent nach oben. Im Dezember folgten dann eine ganze Reihe neuer Allzeithochs. Mit den steigenden Kursen treten nun immer wieder vermehrt Kritiker auf den Plan, die Nel ASA als hoffnungslos überwertet und die Aktie als viel zu teuer einstufen. Dem widersprechen gleich zwei Investmentbanken jetzt äußerst heftig…

In ihrer brandneuen Studie hat die norwegische Investmentbank Arctic Securities Nel ASA genau analysiert und die klare Empfehlung ausgesprochen: Kaufen! Doch nicht nur in Norwegen ist man sich einig, auch die britischen Profis von der Investmentbank Bryan, Garnier & Co sind für Nel ASA sehr optimistisch. Im Rahmen einer groß angelegten Analyse kommt man zu dem eindeutigen Schluss: Nel ASA sei ein „must have“.

