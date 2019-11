Nel ASA: Voller Zuversicht!

Beschweren können sich Anleger über die Kursentwicklung bei Nel ASA in der zurückliegenden Woche sicherlich nicht: Nachdem die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten zunächst vom Schlusskurs bei 0,790 Euro am vorvergangenen Freitag auf 0,785 Euro zurückgefallen war, zogen die Nel-Papiere wieder deutlich an: Am Freitag ging die Aktie bei 0,824 Euro aus dem Handel, ein Zugewinn von rund fünf Prozent binnen einer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung