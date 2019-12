Nel ASA: Und wieder einen rausgehauen!

Kein Zweifel, der Kursverlauf der Aktie von Nel ASA in den vergangenen Tagen kann sich sehen lassen. Innerhalb von einer Woche haben die Papiere des norwegischen Wasserstoffspezialisten von noch 0,725 Euro am vergangenen Mittwoch auf aktuell 0,798 Euro zugelegt – ein Plus bei der Nel-Aktie von rund zehn Prozent. Der jüngst vermeldete Auftrag eines 3,5-MW-Elektrolyseurs für den Antrieb des weltweit größten, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



