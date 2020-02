Nel ASA: Und alles ohne Nachricht!

Die Aktie von Nel ASA bewegt sich Schritt für Schritt aus ihrer Talsohle, in die sie zu Beginn der vergangenen Woche gerutscht war. Binnen eines Handelstages stürzten die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten am vorvergangenen Montag von 1,01 Euro auf 0,89 Euro ab. Kurzzeitig standen in der Folge gar nur noch 0,83 Euro auf dem Kurszettel. Davon ist die Nel-Aktie mittlerweile ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung