Nel ASA: Überraschung!

Bei Nel ASA ist in der zurückliegenden Woche an der Börse Überraschendes passiert: Es ist so gut wie nichts passiert! Der Kurs des Wasserstoff-Spezialisten verzichtete auf die sonst üblichen heftigen Ausschläge nach oben und unten. Allerdings haben die Papiere kontinuierlich abgegeben. Mit 66,5 Cent war die Nel-Aktie am Montag in die Woche gestartet, am Freitag ging sie bei 64,2 Cent aus



