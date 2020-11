Nel ASA mit der Trendwende!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Das Ende der Woche sorgte bei den Aktionären des norwegischen Wasserstoff-Herstellers für ein großes Aufatmen. Denn nachdem die Aktie auf einen vorübergehenden Tiefpunkt gestürzt ist, sorgte ein deutliches Plus am Freitag für eine verbesserte Ausgangslage. Was dürfen wir zum Start der Woche erwarten?

Geschenk für Nel ASA-Aktionäre: Angesichts der durchgeführten Kapitalerhöhung haben wir Nel ASA jetzt genau analysiert. Herausgekommen ist ein großer Sonderreport zu Nel ASA mit allen Chancen und Risiken. Diesen können Sie aktuell noch kostenlos abrufen. Hier kostenfrei lesen.

Mit einem satten Plus von rund 4,5 Prozent und 0,07 Euro verbessert sich der Aktienkurs auf 1,63 Euro. Zuletzt sorgte eine deutliche Abwärtsspirale für lange Gesichter bei Nel ASA. Innerhalb von 2 Wochen fiel der Kurs nämlich von 1,92 Euro auf 1,49 Euro, was ein Rückgang von fast 30 Prozent bedeutete.

Der Anstieg könnte auf die bekanntgewordene Kooperation mit Statkraft zurückzuführen sein. Bei einem Großprojekt zur Errichtung einer Elektrolyseur-Großanlage in Norwegen, gehen die beiden Unternehmen einen gemeinsamen Weg. Das Projekt soll bereits Ende 2023 realisiert werden.

Fazit: Nel ASA gehört zu den großen Gewinnern des Wasserstoff-Booms und verzeichnet aktuell Rekordwerte an der Börse. In unserem brandaktuellen Sonderreport lesen Sie alles zum Wasserstoff-Comeback und warum die Gewinnchancen hier besonders groß sind. Hier kostenfrei lesen.