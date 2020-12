Nel ASA, Tesla, Amazon.com, BioNTech? DAS ist die chancenreichste Watchlist für 2021

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Wie immer zum Jahreswechsel veranstalten wir mit unseren Lesern eine große Anleger-Umfrage zur Aktie des Jahres. Stand jetzt (27. Dezember 14:30 Uhr) liegt – keine große Überraschung – Wirecard an der Spitze, gefolgt vom norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel ASA und der Impfstoffhoffnung BioNTech. Insbesondere mit Nel ASA und BioNTech ließ sich in den vergangenen Monaten richtig gutes Geld verdienen. Doch was sind die aussichtsreichsten Kandidaten für 2021?

Wir haben für Sie jetzt zum Jahreswechsel eine Watchlist mit den chancenreichsten Aktien für 2021 zusammengestellt. Die Ergebnisse können Sie hier abrufen.

Zahlreiche Aktien haben uns 2020 besonders in Atem gehalten. Herausragende Gewinne waren beispielsweise mit den Impfstoff-Titeln Moderna oder BioNTech möglich. Auch die Wasserstoff-Aktien wie Nel ASA oder Plug Power ermöglichten herausragende Gewinne. Auch Elon Musks Autobauer Tesla sorgte für außergewöhnliche Gewinne. Doch mit welchen Titeln fahren Sie 2021 auf der Überholspur?

Welche Aktie eröffnet auf Sicht das größte Gewinnpotenzial? Wir haben zum Jahreswechsel die größten Favoriten für 2021 für Sie zusammengestellt. Klicken Sie hier und lesen Sie unbedingt unseren brandaktuellen Sonderreport.