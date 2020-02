Nel ASA: Tatsächlich passiert!

Am Montag feierten die Jecken am Rhein Karneval, an der Börse allerdings war von Festtagsstimmung nichts zu spüren. Der Dax etwa rutschte bis Börsenschluss um rund vier Prozent nach unten. Ganz besonders heftig allerdings traf es die Titel aus der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Branche – und dabei vor allem Nel ASA. Der Wasserstoffspezialist aus Norwegen verlor an einem einzigen Handelstag 17 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



