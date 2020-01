Nel ASA: Tatsächlich geschafft!

Nein, diese war bislang nicht die Woche von Nel ASA an der Börse: Während im Grunde alle anderen Aktien der Branche die Marktschwäche vom Montag am Dienstag wieder ausgleichen konnten, ob Ballard Power aus Kanada oder PowerCell aus Schweden, verharrte die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten auch am zweiten Handelstag der Woche im Minus. Am Mittwoch im frühen Handel hat es die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung