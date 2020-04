Nel ASA: Starkes Kaufsignal in Sicht. Jetzt rein!

Nel ASA konnte gestern deutlich zulegen und verbesserte sich auf 0,93 Euro. Diese Tendenz setzt sich heute Morgen im vorbörslichen Handel fort. Denn Nel ASA sattelt stand Jetzt (7. April, 8:47 Uhr) weitere 3 Prozent auf. Damit steht der Kurs jetzt bei 0,958 Euro. Nel ASA nimmt also mit großen Schritten Anlauf auf die Ein-Euro-Marke. Mittlerweile ist es über einen Monat her, dass der Kurs oberhalb dieser Grenze notierte.

Ein Ausbruch über ein Euro wäre also ein starkes technisches Kaufsignal für Nel ASA. Damit hätte die Aktie einen Großteil des Corona-Einbruchs bereits wieder aufgeholt. Oberhalb von einem Euro geht es dann sofort um das März-Top bei 1,19 Euro. Also aus dem Stand ein Kurspotenzial von 19 Prozent. Dabei wirkt für Nel ASA ein weiterer Fakt kurstreibend.

Es ist quasi spürbar, wie die Zukunftstechnologien wieder an Bedeutung gewinnen, sobald die Corona-Krise in den Hintergrund tritt. Es ist davon auszugehen, dass das Thema Wasserstoff also eher früher als später wieder vermehrt in den Medien gespielt wird. Und Nel ASA glaubt an Wasserstoff gilt als eine mögliche Lösung für die Energieprobleme. Saubere Energie aus Wasser – so lautet das Credo. Um Wasserstoff zu gewinnen, wird Wasser (H2O) in seine Bestandteile zerlegt Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O). Dieser Wasserstoff wird dann in Strom umgewandelt und kann beispielsweise einen Elektromotor antreiben.

Das norwegische Unternehmen Nel ASA zählt zu den Pionieren auf diesem Gebiet. Dabei ist die langfristige Kursentwicklung von Nel ASA ist natürlich der Traum eines jeden Anlegers. Der ein oder andere Börsianer wittert hier schon die nächste Apple-Aktie. Doch natürlich bergen solche neuen Technologien auch immer überdurchschnittliche Risiken.