Nel ASA: Die Schnäppchenjagd beginnt!

Was war das für ein Wochenauftakt? Nach dem Rücktritt von Nikola-Chef Trevor Milton ging Nel ASA quasi in den Sturzflug über. Am Montag notierte die Aktie zeitweise bei nur noch bei 1,38 Euro. Auf diesem Niveau gelang jedoch schließlich die Aufwärtstrendwende. Am heutigen Mittwoch startet Nel ASA den Handelstag schon wieder bei über 1,60 Euro.

Nel ASA konnte in den vergangenen Wochen quasi vollends überzeugen. Zunächst gab es gute Geschäftszahlen vom ersten Halbjahr zu vermelden, dann zahlreiche Auftragseingänge und zuletzt die fruchtende Zusammenarbeit mit Shell. Die Querelen um den Partner Nikola Motors sorgten dann jedoch zunächst für Negativ-Schlagzeilen.

Der Nel ASA-Aktienkurs markierte noch am 2. September bei 2,19 Euro einen neuen historischen Höchststand. Zwar rutschte der Kurs in der Vorwoche wieder unter die 2-Euro-Marke, konnte sich anschließend jedoch stabilisieren. Der aktuelle Einbruch bedeutete den tiefsten Stand seit Juni! Aktuell hat die Aktie ein Potenzial von 33 Prozent bis zum Erreichen der Allzeithochs!

