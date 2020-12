Nel ASA: Richtig gute Nachrichten – explodiert die Aktie am Montag?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Bei Nel ASA läuft es derzeit wie am Schnürchen. Die Aktie verzeichnete im November ein Plus von 44 Prozent. Im Dezember wurden bereits einige neue Allzeithochs markiert und jetzt könnte der Kurs neuen Rückenwind bekommen. Denn eine britische Investmentbank hat die Aktie von Nel ASA genau unter die Lupe genommen und ein beeindruckendes Urteil gefällt.

Im Rahmen einer großen Studie hat die Investmentbank Bryan, Garnier & Co große Teile der Wasserstoffbranche unter die Lupe genommen. Bei Nel ASA kamen die Experten zum dem Schluss, die Aktie ist ein „must have“ im Bereich grüner Wasserstoff. Knn das die Nel ASA-Aktie weiter beflügeln? Der Kurs notiert unmittelbar im Bereich seiner historischen Bestmarke und könnte damit jederzeit nach oben ausbrechen.

