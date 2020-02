Nel ASA: Nicht zu verachten!

Die Aktie von Nel ASA hat es diese Woche genauso auf die Achterbahn katapultiert wie alle anderen Titel aus der Wasserstoff- und Brennstoffzellenbranche. Nach einem Schlusskurs am vorvergangenen Freitag von 1,15 Euro starteten die Nel-Papiere bei 1,17 Euro in die neue Börsenwoche. In der Folge legte die Aktie des norwegischen Wasserstoffproduzenten bis Donnerstagmittag einen unfassbaren Aufstieg auf bis zu 1,54 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



