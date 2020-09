Nel ASA: Neue Kaufchance!?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Rund um den norwegischen Wasserstoffspezialisten gibt es beinahe ausschließlich positives zu vermelden. So wurden zuletzt gute Geschäftszahlen veröffentlicht und darüber hinaus war kürzlich die Mitarbeit an einem neuen Testprojekt, das die Welt verändern könnte, bekannt geworden. Die aktuelle Schwäche der Aktie könnte sich also als Einstiegsgelegenheit herausstellen.

Tipp für Anleger: Sollten Anleger den aktuellen Rücksetzer zum Einstieg nutzen? Oder geht es noch weiter runter? Eine ausführliche Analyse können Sie hier abrufen.

Vor einigen Tagen gab Nel ASA bekannt, dass das Unternehmen den Umsatz im zweiten Quartal über 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigern konnte. Auch das Ergebnis fiel deutlich besser aus als 2019. Zudem ist Nel ASA an einem neuen Stahlwerk beteiligt, das zur Herstellung des edlen Stoffes nicht mehr auf Kohle, sondern auf erneuerbare Energien zurückgreift. Sollte dies tatsächlich gelingen, wäre das ein Meilenstein im Kampf gegen den Klimawandel.

Der Aktienkurs hat diesen tollen News zunächst Rechnung getragen. Anfang der Woche war Nel ASA auf den höchsten Stand aller Zeiten geklettert und kostete mit 2,19 Euro so viel wie noch nie zuvor. In den vergangenen zwei Tagen ging es nun deutlich wieder nach unten, wobei die Aktie aktuell wieder knapp unter der 2-Euro-Marke notiert.

Fazit: Ist dieser Rücksetzer jetzt eine neue Einstiegschance oder der Anfang vom Ende? Alle Infos, Chancen und Risiken für Anleger und wie es bei Nel ASA weitergeht, lesen Sie in unserer ausführlichen Sonderstudie. Einfach hier klicken.