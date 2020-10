Nel ASA: Nächster Mega-Auftrag im Anflug!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Für Nel ASA gab es zuletzt gleich zwei gute Nachrichten. Zunächst wurde der Börsengang von dem ehemaligen Spin-Off Everfuel bekannt, an dem der norwegische Wasserstoffspezialist immer noch 20 Prozent Anteile hält. Zusätzlich wurde soeben bekannt, dass Nel ASA einen neuen Großauftrag von der US-Regierung erhalten hat!

Das National Renewable Energy Laboratory (NREL) der USA hat bei Nel ASA einen 1,25 Megawatt-Elektrolyseur in Auftrag gegeben. Das NREL wird direkt vom US-Energieministerium finanziert und arbeitet derzeit an einem Forschungsprojekt für integrierte Energiesysteme, für das Nel ASA jetzt den Elektrolyseur liefern soll.

Insgesamt hat der Auftrag ein Volumen knapp zwei Millionen Euro, was die Umsätze von Nel ASA weiter steigen lässt. Der Aktienkurs zog nach dieser Meldung etwas an. So ging Nel ASA nach zuletzt eher schwächeren Tagen wieder etwas gestärkt ins Wochenende. Gestern Abend zu Handelsschluss lag der Kurs bei 1,67 Euro.

