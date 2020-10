Nel ASA: Nächste Woche geht es um alles!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Corona-Pandemie hat die Aktienmärkte rund um den Globus wieder fest im Griff und schickte die Kurse in den vergangenen Tagen erst einmal in den Keller. Auch der norwegische Wasserstoffgigant Nel ASA wurde hier quasi in Sippenhaft genommen und musste einige Federn lassen, auch wenn sich die Aktie ganz gut behaupten konnte. Umso wichtiger wird jetzt die kommende Woche sein…

Anleger-Tipp: Wir haben das Unternehmen und dessen Zukunftsaussichten genau analysiert und die Ergebnisse in einem brandneuen Sonderreport zusammengefasst, den Sie hier abrufen können.

Am 5. November wird Nel ASA seine Zahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Das Unternehmen plant um 7:00 die Bekanntmachung der Zahlen, hat für 8:00 eine Präsentation angekündigt und wird sich am Nachmittag auch die Zeit nehmen, um Fragen von Analysten zu beantworten. Es ist also angerichtet, um Außergewöhnliches zu präsentieren.

Der Aktienkurs von Nel ASA hat sich der Gesamtmarktschwäche etwas entzogen und musste nur relativ geringe und für einen solch spekulativen Wert fast schon normale Abschläge hinnehmen. Zuletzt konnte die Unterstützung von 1,50 Euro erfolgreich verteidigt werden. Neue Signale dürften spätestens am kommenden Donnerstag kommen.

Fazit: Auf Nel ASA kommen jetzt entscheidende Tage zu. Welche Chancen Anleger haben und welche Risiken dabei einkalkuliert werden müssen, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderstudie, die Sie hier herunterladen können.