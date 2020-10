Nel ASA: Kommt jetzt eine neue Geldquelle?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Der norwegische Wasserstoffspezialist Nel ASA könnte bald auf eine weitere Einnahmequelle zurückgreifen. Wie soeben bekannt wurde, plant das dänische Wasserstoff-Unternehmen Everful A/S den Gang an die Börse. Nel ASA ist bereits mit einem Anteil von rund zwanzig Prozent an den Dänen beteiligt und könnte so von Kursgewinnen profitieren.

Everful war 2019 in Form eines Spin-Offs von Nel ASA aus dem Unternehmen ausgegliedert worden. Beim jetzigen Börsengang hat Nel ASA bereits angekündigt, weitere Aktien zu zeichnen, um den Anteil an Everful so weiter zu erhöhen. Der Ausgabepreis der Aktien soll bei rund zwei Euro liegen.

Der Aktienkurs von Nel ASA ist auf diese Meldung noch nicht angesprungen. Zuletzt ging es ausgehend vom Top am 12. Oktober bei 1,97 Euro wieder (deutlich) nach unten. Derzeit kämpft Nel ASA mit der Marke von 1,70 Euro. Die nächsten Tage werden zeigen, ob diese Schwäche der Beginn neuer Abwärtstrends oder nur eine kurze Verschnaufpause auf dem Weg nach oben ist.

