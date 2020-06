Nel ASA: Jetzt zündet der Turbo!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Zumindest an den Börsen gerät Corona immer mehr in den Hintergrund. Und wie schnell es wieder nach oben gehen kann, belegt derzeit Nel ASA eindrucksvoll. Die Aktie des norwegischen Wasserstoffspezialisten explodiert derzeit regelrecht. Dabei dürfte das nur ein Vorgeschmack auf die kommenden Monate sein.

Am Donnerstag schoss der Aktienkurs von Nel ASA satte 13 Prozent nach oben. In der Spitze lag das Plus sogar bei über 20 Prozent! Auch wenn es nach diesem Peak wieder etwas nach unten ging, bedeutete der Schlusskurs von 1,738 Euro einen neuen historischen Höchstkurs.

Grund für diese Explosion war eine Großbestellung des langjährigen Partners Nikola Motors in Höhe von rund 30 Millionen US-Dollar. Die bestellten Elektrolyseure sollen Wasserstoffstationen in den USA unterstützen und damit die saubere Energie für LKWs flächendeckender möglich machen.

