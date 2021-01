Nel ASA: Jetzt schnell raus!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Der heutige Tag ist sicherlich kein guter für die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Herstellers. Denn zum zweiten Mal in Folge geht es ordentlich bergab an der Börse und die langandauernde Kurs-Rallye wird nun erstmal gestoppt. Dennoch könnte bald ein neuer Zeitpunkt zum Investieren da sein, da Nel ASA schon wiederholt Potenzial gezeigt hat.

Der Aktienkurs geht heute um mehr als 3 Prozent und 0,09 Euro nach unten. Damit liegt der Aktienkurs mit 2,98 Euro derzeit wieder unter der langfristigen Kursgrenze von 3 Euro. In den letzten 3 Monaten wusste Nel ASA noch gekonnt zu überzeugen, als der Aktienkurs in diesem Zeitraum um mehr als 100 Prozent steigen konnte.

Für die Zukunft sollte dennoch Einiges an Potenzial ausgeschöpft werden können. Zuletzt wusste man auch vermehrt durch Auftragseingänge zu überzeugen, welche ausschlaggebend für die sehr gute Leistung an der Börse waren. In Zukunft dürfen wir somit noch Einiges von Nel ASA erwarten!

