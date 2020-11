Nel ASA: Jetzt knallt es richtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Endlich! Bei Nel ASA platzt heute endgültig der Knoten! Nachdem sich der norwegische Wasserstoffspezialist in den vergangenen Tagen extrem schwer getan hat, seine Allzeithochs zu überbieten, gelingt hier heute vermutlich der Durchbruch. Mit einem Plus von derzeit über vier Prozent explodiert die Aktie regelrecht.

Die Tageshochs der letzten fünf Sitzungen lagen bei Nel ASA allesamt zwischen 2,16 Euro und 2,22 Euro. Also genau auf Höhe des bisherigen historischen Höchststandes. Heute springt die Aktie auf 2,28 Euro und damit auf den höchsten Stand aller Zeiten. Kann die Aktie dieses Niveau mit zum Handelsende verteidigen, würde das neue technische Kaufsignale bedeuten.

Fazit: Wasserstoff ist derzeit das Thema an den Börsen schlechthin und Nel ASA ist ein aussichtsreicher Kandidat in diesem Bereich.