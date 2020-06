Nel ASA: Jetzt geht die Post ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Was für eine Woche für Nel ASA. Die Unternehmenstochter Nel Hydrogen hat von Nikola Motors einen Auftrag über Elektrolyseure an Land gezogen. Mit diesen „Wasserstoffproduzenten“ sollen die weltweit ersten Wasserstofftankstellen betrieben werden. Insgesamt sollten fünf solcher Tankstellen errichtet werden, wobei jeder Elektrolyseur rund 8 Tonnen Wasserstoff pro Tag produzieren kann.

Insgesamt hat der Auftrag ein Volumen rund 30 Millionen US-Dollar. Jon André Lokke – Nels CEO – freut sich über die lukrative Partnerschaft mit Nikola Motors. Auch die Aktionäre haben allen Grund zur Freude. Schließlich war diese Nachricht das Tüpfelchen auf dem i einer ohnehin schon sehr guten Börsenwoche.

Als die Nachricht am Donnerstag die Runde machte, kletterte der Kurs um 16 Prozent. Dabei bedeutete der Schlusskurs von 1,738 den höchsten Stand der Aktie aller Zeiten. Nel ist damit so teuer wie noch nie zuvor und so wie es derzeit aussieht, ist das lediglich ein kurzer Zwischenstopp auf dem weiteren Weg nach oben.

Fazit: Nel ASA konnte in dieser Woche neue Höchststände erreichen.