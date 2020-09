Nel ASA: Jetzt fliegt der Deckel weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Bei Nel ASA dürfte sich eine bereits vor 18 Monaten eingegangene Kooperation mit einem absoluten Global Player in Kürze mit barer Münze auszahlen. Es bestehen also gute Chancen, dass der norwegische Wasserstoffspezialist in den kommenden Tagen einen weiteren Angriff auf sein bisheriges Allzeithoch starten wird.

Bereits zum Jahreswechsel 2018/2019 gab Nel-ASA-CEO Jon André Lokke bekannt, dass Nel ASA mit dem Giganten Shell eine Rahmenvereinbarung eingegangenen ist, um Wasserstofftankstellen in Kalifornien aber auch anderen Schlüsselmärkten zu liefern. Wie soeben bekannt wurde, fördert die Kalifornien jetzt mit knapp 40 Mio. US-Dollar insgesamt 36 Wasserstofftankstellen. Im zweiten Schritt geht es um weitere 87 Tankstellen!

Bei Nel ASA kommt also ordentlich Bewegung ins Spiel. Der Aktienkurs notiert knapp unter dem vergangene Woche markierten Allzeithoch von 2,19 Euro. Mit diesem neuen Schwung könnte der Kurs jetzt einen weiteren Angriff starten. Gelingt dort der Ausbruch, könnte es kräftig weiter nach oben gehen.

