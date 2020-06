Nel ASA: Jetzt fliegt der Deckel weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Bei dem ganzen Trubel um Wirecard sind die Wasserstoffspezialisten aus Norwegen in den vergangenen Tagen etwas in Vergessenheit geraten. Völlig zu Unrecht! Denn Nel ASA konnte in dieser Woche über eine Kapitalerhöhung über 100 Millionen Euro frisches Kapital einsammeln, ohne dass sich der Aktienkurs nennenswert bewegt hat. Fast schon unglaublich!

Anleger-Tipp: Wasserstoff hat gute Chancen, eine Lösung unserer Energie- und Klimaprobleme zu werden. Nel ASA ist einer der Marktführer und eröffnet dementsprechend tolle Chancen. Eine genaue Analyse der Aktie können Sie hier kostenlos herunterladen.

Nel ASA hat in dieser Woche über 70 Millionen neue Aktien zu einem Kurs von umgerechnet 1,70 Euro ausgegeben. Doch der zu erwartende Rücksetzer des Kurses ist ausgeblieben! Im Gegenteil, Nel ASA nimmt momentan Anlauf, um die nächste wichtige Chartmarke zu überbieten.

Seit rund 14 Tagen pendelt Nel ASA zwischen 1,70 Euro und 2 Euro. Drei Mal scheiterte die Aktie schon am Ausbruch nach oben, doch es scheint wohl nur eine Frage der Zeit, bis diese Hürde genommen werden kann. Wenn das gelingt, ist der Weg nach oben charttechnisch erstmal vollkommen frei.

Fazit: Nel ASA ist die Aktie der Stunde! Der Kurs kennt nur die Richtung nach oben. Wenn Sie wissen wollen, wie es bei Nel ASA weitergeht und wie Sie davon profitieren können, sollten Sie unbedingt unsere große Nel ASA-Analyse lesen. Einfach hier klicken (Kostenfrei!)