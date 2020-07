Nel ASA: Jetzt alle Aktien verkaufen!?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Was ist bloß bei Nel ASA los? Der Überflieger der vergangenen Wochen musste in den vergangenen Tagen deutlich Federn lassen. So fiel die Aktie zwischen dem 13. und 24. Juli von 2,19 Euro auf 1,60 Euro. Das bedeutete für Nel ASA einen Verlust von 27 Prozent in nur zwei Wochen. War es das jetzt oder geht es noch weiter runter?

Geschenk für Anleger: Angesichts dieser dramatischen Verluste haben wir Nel ASA genauestens unter die Lupe genommen. Herausgekommen ist eine Sonderstudie, die Ihnen Chancen und Risiken aufzeigt. Aufgrund der dramatischen Entwicklung können Sie die Studie an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.

Nel ASAs Entwicklung war in den vergangenen Monaten beinahe ausschließlich positiv. Seit dem Corona-Tief Mitte März bei rund 0,70 Euro konnte sich der Kurs innerhalb von nur vier Monaten verdreifachen! Diese Rallye gipfelte in dem neuen Allzeithoch bei rund 2,20 Euro. Momentan durchläuft die Aktie eine Korrektur auf diese Gewinne.

Dabei könnte dieser Rücksetzer nur eine kurze Verschnaufpause auf dem weiteren Weg nach oben sein. Denn Wasserstoff gilt als eine der größten Hoffnungen im Kampf gegen die Energie- und Umweltprobleme unserer Zeit. So soll beispielsweise in Kalifornien die Zahl der wasserstoffangetriebenen LKWs in den nächsten Jahren massiv erhöht werden.

Fazit: Bei Nel ASA-Aktionäre mussten zuletzt herbe Verluste hinnehmen. Ob das nur ein kurzer Rücksetzer oder eine nachhaltige Abwärtstrendwende ist, lesen Sie in unserer großen Sonderstudie, die Sie hier kostenlos abrufen können.