Nel ASA: Jede Menge Zuversicht!

Der Kursverlauf der Aktie von Nel ASA wirkt derzeit wie gemalt: Nicht in großen Sprüngen, doch langsam aber stetig steigt der Handelspreis für die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten – und erreicht dabei ein Allzeithoch nach dem nächsten. Am Montag im späten Handel war es wieder so weit. Alle Warner und Mahner jedenfalls, die nach der starken letzten Woche einen Absturz der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung