Nel ASA: Insider freuen sich über die Schnäppchenkurse!

Das günstige Kursniveau von Nel ASA haben jetzt erste Insider genutzt, um massiv bei dem norwegischen Wasserstoffspezialisten einzusteigen. Wie soeben bekannt wurde, hat Björn Simonsen als Vice President für den Bereich Investor Relations und Unternehmenskommunikation die Kurse genutzt, um 100.000 Aktien zu kaufen!

Im Zuge des Skandals um den US-E-Truckbauer Nikola Motors, der in dem Rücktritt von Nikola-Gründer Trevor Milton als CEO gipfelte, sind auch die Aktien von Nel ASA massiv unter die Räder gekommen. So ging es in den vergangenen Tagen quasi täglich weiter abwärts.

Noch Anfang September hatten die Kurse bei 2,19 Euro ein Allzeithoch markiert, ehe es dann deutlich nach unten ging. Derzeit notieren die Kurse im Bereich von 1,40 Euro und damit auf dem niedrigsten Niveau seit Ende Juni. Alleine bis zum Erreichen des historischen Bestwerts hat Nel ASA nun über 50 Prozent Kurspotenzial!

