Nel ASA: Hier weiß man nie!

Die zurückliegende Woche war für Nel ASA an der Börse eine völlig typische: Der Kurs der Aktie des norwegischen Wasserstoffspezialisten schlug munter nach oben und unten aus, ganz so wie bei PowerCell oder Plug Power eben auch. Dass zwischen all den Turbulenzen bei Nel die Präsentation der Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2019 lag, unterschied diese Woche dann allerdings doch von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



