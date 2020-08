Nel ASA: Heute unbedingt rein!?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Kürzlich veröffentlichte Nel ASA die Geschäftszahlen für das zweite Quartal. Dabei konnte der norwegische Wasserstoffspezialist die Anleger überzeugen. Schließlich zogen Umsatz und Marge deutlich an. Die kurzzeitige Schwäche am Aktienmarkt am heutigen Freitag könnte daher eine lukrative Einstiegsgelegenheit sein.

Anleger-Tipp: Angesichts der tollen Geschäftszahlen und der herausragenden Perspektive für die Nel-ASA-Aktie haben wir das Unternehmen genau unter die Lupe genommen. Wie weit es nach oben gehen kann und wo die Risiken für Anleger liegen, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderstudie, die Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken.

Ein Umsatzplus von über 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gab Nel ASA für das zweite Quartal 2020 bekannt. Zwar schreibt das Unternehmen immer noch rote Zahlen, allerdings sind diese Zahlen deutlich besser, als noch im vergangenen Jahr. Im zweiten Quartal verlor Nel ASA rund 22,3 Millionen norwegische Kronen, was angesichts des großen Cash-Polsters aber zu verkraften ist. Schließlich steht bei Nel ASA immer noch die Forschung und Entwicklung im Vordergrund.

Der Aktienkurs sprang unmittelbar nach Bekanntgabe der Zahlen erstmals seit vier Wochen wieder über die Zwei-Euro-Marke, die in den nachfolgenden Stunden hart umkämpft war. Vorbörslich setzen die Kurse heute Morgen wieder leicht unter diese Marke zurück, was für unterinvestierte Anleger möglicherweise eine Einstiegsgelegenheit bedeuten könnte.

Fazit: Bei Nel ASA könnte es jetzt schnell weiter nach oben gehen. Welches Potenzial in der Aktie steckt und wo die Risiken liegen, lesen Sie in unserer ausführlichen Analyse. Einfach hier herunterladen.