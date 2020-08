Nel ASA: Glänzende Aussichten für Wasserstoffgiganten!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel ASA vermeldet die Teilnahme an einem Konsortium, das in Dänemark den Aufbau einer 1,3 Gigawatt umfassenden Produktionsstätte für nachhaltige Treibstoffe vorantreiben soll. Ein Auftrag, der es durchaus in sich hat, zumal Nel ASA vermutlich alleiniger Lieferant für die Elektrolysetechnik sein könnte.

Nachdem Nel ASA also in den vergangenen Jahren vornehmlich mit dem Thema Forschung und Entwicklung sowie dem Aufbau von Produktionsstätten beschäftigt war, beginnen diese Bemühungen nun langsam aber sicher Früchte zu tragen. So werden immer mehr Wasserstofftankstellen angefragt und dieses Großprojekt ist ein weiterer Umsatztreiber.

Der Aktienkurs ist bereits dabei, diese Meldung zu honorieren. Denn zum Wochenausklang gelang Nel ASA der Ausbruch aus der wochenlangen Schiebezone zwischen 1,70 Euro und 1,80 Euro. Aktuell notiert die Aktie im Bereich von 1,90 Euro und nimmt damit Kurs auf die psychologisch wichtige Hürde von 2 Euro.

