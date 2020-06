Nel ASA: Geht es bald wieder nach oben?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Der aktuell anhaltende Wasserstoff-Boom sorgte in den letzten Wochen für durchweg gute Nachrichten, vor allem für das norwegische Wasserstoff-Unternehmen. Zuletzt konnten jedoch keine großen Sprünge an der Börse gemacht werden, was sich jedoch bald wieder ändern könnte.

Der Aktienkurs liegt aktuell bei einem guten Wert von 1,74 Euro. Das bedeutet zwar einen leichten Rückgang gegenüber dem Vortag um knapp 2 Prozent, der Wert zeigt sich in diesem Bereich aber aktuell stabil. Ein Anstieg in das neu aufgestellte Top-Segment über 1,90 Euro scheint jedoch realistisch.

Nel ASA ist einer der großen Mitspieler in der Wasserstoff-Branche und konnte in den letzten Wochen massiv von dem anhaltenden Boom in der Branche profitieren. Deshalb werden die Aktivitäten, vor allem im stationären Segment, weiter ausgebaut und fleißig Investitionen getätigt. Fest steht, dass Nel ASA einer positiven Zukunft entgegenblickt.

