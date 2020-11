Nel ASA: Geht die Aktie am Montag komplett durch die Decke?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Bei Nel ASA läuft es derzeit richtig rund! Die Auftragslage ist gut, neue Großprojekte werden lanciert und die Aktienkurse der Unternehmen, an denen Nel ASA beteiligt ist, entwickeln sich prächtig. Folgerichtig ist auch die Aktie des norwegischen Wasserstoffgiganten zuletzt kräftig gestiegen. Dabei gelang Nel ASA am Freitag der absolute Durchbruch, sodass es am Montag heftig zur Sache gehen könnte!

Die Tageshöchstkurse der Nel ASA-Aktie lagen in den vergangenen sechs Sitzungen allesamt zwischen 2,13 und 2,21 Euro. Doch Nel ASA gelang es einfach nicht, sein Allzeithoch von 2,20 Euro zu überbieten! Bis… ja, bis Freitag. Denn am Freitag kletterte Nel ASA in der Spitze bis auf 2,29 Euro und schloss schließlich bei 2,27 Euro. Das ist der höchste Nel ASA-Schlusskurs aller Zeiten!

Nel ASA ist endlich der Sprung auf eine neue Bestmarke gelungen.