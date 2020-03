Nel ASA: Es grenzt an ein Wunder!

Der Kursverlauf bei Nel ASA glich in der zurückliegenden Woche im Prinzip dem aller anderen Aktien: Nach einem schlimmen Montag kam es am Dienstag zur vorübergehenden Beruhigung, bevor dann am Mittwoch und vor allem am Donnerstag ein erneuter Kursrutsch einsetzte. Doch auch die Nel-Aktie verbesserte sich, Corona hin oder her, am Freitag wieder, sogar deutlich über dem Marktdurchschnitt. Das grenzt an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



