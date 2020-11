Nel ASA: Erster Kurs ist da! Der Kampf geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Seit mittlerweile drei Sitzungen kämpft Nel ASA mit dem Durchbruch durch die wichtige Marke von 2,20 Euro. Heute Morgen schickt sich der norwegische Wasserstoffspezialist an, auch den vierten Tag in Folge einen weiteren Angriff zu starten. Zwar notiert die Aktie in den ersten Kursfeststellungen unverändert, doch es fehlt nur noch ein Wimpernschlag…

Die Marke von 2,20 Euro ist deshalb so bedeutsam, da sie für Nel ASA den historischen Bestwert darstellt. Mit der aktuellen Notierung von 2,15 fehlen lediglich zwei bis drei Prozent, um diese Hürde zu überspringen. Danach ist der weitere Weg nach oben zumindest aus charttechnischer Sicht frei von Widerständen.

Fazit: Nel ASA schickt sich an, neue Allzeithochs zu markieren.