Nel ASA: Erstaunlich!

Ja, Nel ASA ist es in der zurückliegenden Woche tatsächlich gelungen: Am Donnerstag überwand die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten erstmals wieder die Marke von einem Euro: 1,019 Euro standen zwischenzeitlich auf dem Kurszettel von Nel, bei 1,009 Euro gingen die Papiere dann letztlich aus dem Handel. Das war nicht nur ein neues Allzeithoch für den Anbieter von Wasserstoff-Lösungen, am letzten Tag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung