Nel ASA: Endlich ist das neue Kursziel da!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel ASA ist derzeit in aller Munde. Die Aktien des norwegischen Wasserstoffspezialisten konnten Anfang Dezember neue Allzeithochs quasi wie am Fließband markieren. Seit einigen Tagen ist es allerdings etwas ruhiger geworden. Doch das könnte sich jetzt ändern, denn die norwegische Investmentbank Arctic Securities hat Nel ASA einer Analyse unterzogen und kommt zu einem bemerkenswerten Ergebnis.

Anleger-Tipp: Die gesamte Wasserstoffbranche verzeichnete in den vergangenen Monaten herausragende Gewinne. Doch mit welcher Aktie verdienen Anleger 2021 am meisten? Wir haben den Sektor unter die Lupe und die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier können Sie unsere Exklusiv-Studie lesen.

Für Nel ASA war der Kursverlauf im November quasi wie gemalt. Schließlich verbesserte sich die Aktie um rund 44 Prozent. Anfang Dezember folgte dann der Sprung auf neue Allzeithochs, doch seitdem ist der Kurs etwas ins Stocken geraten. Trotzdem ist die Bewertung der Aktie aus Sicht von Arctic Securities ein klares „kaufen“ – auch wenn das ausgegebene Kursziel nur knapp über dem aktuellen Niveau liegt.

Wasserstoff gilt als eine mögliche Lösung für die Energieprobleme. Saubere Energie aus Wasser – so lautet das Credo. Um Wasserstoff zu gewinnen, wird Wasser (H2O) in seine Bestandteile zerlegt Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O). Diesen Vorgang nennt man Elektrolyse. Dieser Wasserstoff wird dann in Strom umgewandelt und kann beispielsweise einen Elektromotor antreiben. Solche Wasserstoffmotoren werden in der Automobilindustrie beispielsweise schon von Toyota und Hyundai verbaut.

Fazit: Wasserstoff ist das vielleicht größte Thema an den Börsen. Grund genug für uns die Aktien mit den größten Gewinnchancen zu analysieren. Herausgekommen ist eine Sonderstudie, die Sie hier (kostenlos) abrufen können.