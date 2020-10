Nel ASA: Dieses Kursziel ist der Hamer!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel ASA findet nach dem schwachen September langsam aber sicher in die Spur zurück und kämpft sich schrittweise in verlorengegangenes Terrain vor. Doch wie weit geht es für den norwegischen Wasserstoffspezialisten noch nach oben? Geht es nach einem Investmentspezialisten, der ganz dicht am Unternehmen dran ist, dürfte die Reise noch lange nicht zu Ende sein.

Die norwegische Investmentbank Arctic Securities hat Nel ASA in den vergangenen Tagen genau unter die Lupe genommen und das Unternehmen analysiert. Analyst Daniel Stenslet sieht noch einiges an Potenzial bei Nel ASA. So beziffert er das Kursziel für die nächsten Wochen und Monate auf 25 norwegische Kronen – umgerechnet 2,30 Euro.

Anfang September hatte Nel ASA sein bisheriges Allzeithoch bei 2,20 Euro erreicht, war anschließend aber bis auf 1,34 Euro abgestürzt. Pünktlich zum Wochenende konnte Nel ASA die 1,80er-Marke wieder überspringen. Doch trotz der jüngsten Rallye hat der Kurs bis zu den Allzeithochs immer noch ein Potenzial von rund 20 Prozent. Und bis zum Kursziel von Arctic Securities sogar über 26 Prozent.

