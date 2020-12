Nel ASA: Diese Übernahme beflügelt den Aktienkurs weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Beim norwegischen Wasserstoffgiganten Nel ASA ist derzeit ordentlich Musik drin. Seit einigen Tagen kennt die Aktie nur noch den Weg nach oben. Dabei markiert Nel ASA ein neues Allzeithoch nach dem anderen. Heute sprangen die Kurse sogar zeitweise über 2,80 Euro. Und ein Ende der Fahnenstange könnte noch lange nicht in Sicht sein, denn bei einer weiteren Übernahme im Wasserstoffsektor hat Nel ASA jetzt gleich doppelt seine Finger im Spiel…

So sicherte sich das dänische Unternehmen Everfuel jetzt Danish Hydrogen Fuel und erweitert damit sein Tankstellennetz in Dänemark. Nel ASA ist nach wie vor Großaktionär bei Everfuel und war auch an Danish Hydrogen Fuel beteiligt. Mit diesem Deal sichert sich Everfuel vier weitere Wasserstofftankstellen in Dänemark. Als Großaktionär profitiert Nel ASA natürlich überdurchschnittlich von den stark steigenden Aktienkursen bei Everfuel.

Wasserstoff als neuer Mega-Trend? Die Experten von Goldman Sachs gehen sogar noch einen Schritt weiter. Einer aktuellen Studie zufolge, ist grüner Wasserstoff eine Chance, die sich nur einmal pro Generation bietet! Demnach könnte sich bis 2050 ein Markt entwickeln wird mit einem Volumen von rund 10 Billionen Euro – allein für die Versorgungsindustrie!

