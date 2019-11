Nein, es war bislang zweifellos nicht die beste Woche für Nel ASA an der Börse. Von einem „Crash“ war zuweilen zu lesen, einem Absturz. Und in der Tat sackte die Aktie des Wasserstoffspezialisten von ihrem Höchststand am Dienstag bei 0,88 Euro dann am Mittwoch binnen Minuten auf 0,73 Euro ab. Das war in der Tat ein Minus von rund 18 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung