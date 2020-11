Nel ASA: Darum könnte die Aktie bald wieder explodieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Herstellers können sich aktuell über äußerst stabile Werte an der Börse freuen. Und die letzten Entwicklungen können demnächst wieder neue Hoffnungen schüren. Wann kommt es zu einem erneuten Boom beim Aktienkurs?

Der Aktienkurs musste gestern einen leichten Rückgang gegenüber dem Vortag hinnehmen. Dieser liegt bei rund 0,02 Euro und knapp 1 Prozent. Das bedeutet letztendlich einen derzeitigen Aktienkurs von 2,09 Euro. Zuletzt sorgte man für einen Knall, als die Aktie innerhalb von 3 Wochen um mehr als 40 Prozent steigen konnte.

Ein Grund dafür könnte das geplante Großprojekt in der Nähe von Oslo sein. Gemeinsam mit dem Kooperationspartner Statkraft will Nel ASA bis Ende 2023 eine Elektrolyseur-Großanlage errichten. Mit Statkraft kam es bereits in der Vergangenheit des Öfteren zu Partnerschaften. Dieses norwegische Duo hat es in sich!

