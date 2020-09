Nel ASA: Bodenbildung abgeschlossen!?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die vergangene Woche hatte es in sich. Nel ASA-Aktionäre mussten wahrlich einige Rückschläge hinnehmen. Doch der positive Wochenausklang könnte jetzt der Anfang einer Aufwärtstrendwende sein, denn die Aktie konnte ein wichtiges Niveau zuletzt immer wieder erfolgreich verteidigen.

Geschenk für Nel ASA-Aktionäre: Angesichts der herben Verluste für Nel ASA-Aktionäre in den letzten Tagen haben wir Nel ASA jetzt genau analysiert. Herausgekommen ist ein großer Sonderreport zu Nel ASA mit allen Chancen und Risiken. Diesen können Sie an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenlos abrufen. Hier kostenfrei lesen.

In den vergangenen fünf Tagen lag das Tagestief bei Nel ASA stets in dem engen Korridor zwischen 1,36 Euro und 1,49 Euro. Diesem Bereich kommt für die nächste Entwicklung also eine hohe Bedeutung zu. Solange dieses Niveau erfolgreich verteidigt wird, bestehen gute Chancen, dass Nel ASA seinen langfristigen Aufwärtstrend wieder aufnehmen wird.

Dabei hat Nel ASA ein gewaltiges Aufwärtspotenzial. So markierte der Kurs Anfang September einen neuen Rekordkurs von 2,19 Euro. Anschließend ging Nel ASA nach den Schwierigkeiten um Nikola Motors auf Talfahrt. Zum Wochenausklang schloss der Kurs bei 1,448 Euro. Damit hat die Aktie alleine bis zum Erreichen der ehemaligen Höchststände ein Potenzial von rund 50 Prozent!

Fazit: Nel ASA ist derzeit in aller Munde, so heftig ist der Kurs unter die Räder gekommen. Sollten Anleger jetzt aufgeben und alles verkaufen? Oder sind das bereits Einstiegskurse für Schnäppchenjäger? Welche Chancen Nel ASA bietet und wo die Risiken liegen, lesen Sie in unserer großen Sonderstudie. Hier lesen.