Nel ASA: Ausbruch geglückt – Jetzt unbedingt rein?!

Bei Nel ASA kommt wieder mächtig Bewegung in den Kurs. Die Aktie ist nach oben ausgebrochen und nimmt Kurs auf den nächsten wichtigen Widerstand. Damit schickt sich Nel an, die mittel- und langfristigen Aufwärtstrends eindrucksvoll zu bestätigen. Tolle Aussichten also für alle Nel-ASA-Aktionäre und solche, die es werden wollen.

Anleger-Tipp: Bei Nel ASA hat sich das Chance-Risiko-Verhältnis zuletzt deutlich verbessert. Wie weit es nach oben gehen kann und welche Risiken Sie als Anleger dabei einkalkulieren sollten, lesen Sie in unserer großen Nel-ASA-Analyse.

Zwischen Mitte/Ende Juli und Mitte August oszillierte Nel ASA richtungslos zwischen 1,65 und 1,80. Mit dieser Bewegung hatte sich einiges an Bewegungspotenzial aufgebaut, das sich jetzt entladen könnte. Denn nun gelang endlich der Ausbruch über den charttechnisch wichtigen Widerstand im Bereich von 1,80 Euro, was neue Kaufsignale bedeutet!

Damit ist der Weg für Nel ASA jetzt eigentlich sofort frei bis zur 2-Euro-Marke und eigentlich sogar bis zu den Allzeithochs im Bereich von 2,10 Euro. Am kommenden Mittwoch veröffentlicht das Unternehmen außerdem die Geschäftszahlen für das zweite Quartal, was weitere Bewegung in den Kurs bringen könnte.

Fazit: Bei Nel ASA ist einiges an Musik drin. Für uns Grund genug, die Aktie genau unter die Lupe zu nehmen. Die Ergebnisse unserer Analyse finden Sie hier.