Nel ASA: Aus diesem Grund könnte es bald zu einem Boom kommen!

Dies dürfte die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Herstellers besonders freuen. Denn nach dem besonders guten Wochenstart wird es bald zu einer weitreichenden Veränderung kommen, die einen immensen Einfluss auf den Aktienkurs haben könnte.

Durch den starken Anstieg der Aktie in den letzten Monaten, wird Nel ASA bald in dem Index Stoxx 600 untergebracht. Dieser Index enthält die 600 größten Unternehmen in Europa. Dadurch steigt Nel ASA in einen bedeutenden Kreis auf, wodurch sich die Nachfrage nach den Aktien deutlich erhöhen könnte. Durchgeführt wird dieser Schritt mit dem Handelstag 21. September.

Die Aktie muss gegenüber dem Vortag heute einen leichten Rückschlag hinnehmen. Bei einem derzeitigen Aktienkurs von 2,02 Euro befindet man sich aber weiterhin über der 2-Euro-Grenze. Der Rückgang des Kurses liegt insgesamt bei rund 3 Prozent und 0,06 Euro.

